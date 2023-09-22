明（23日）是今年最後一次補班日，為撫慰補班、補課族的心情，萊爾富即日起至10月17日推出新品嘗鮮優惠，最低7.8折起，如新上市的Hi Café大杯冰／熱巧克力歐蕾(單杯售價50元)，活動期間享單杯新品嚐鮮價39元，直接下殺7.8折；另一款新品海鮮風味茶碗蒸(單件售價40元)，活動期間也享新品嚐鮮省5元，等於只要花35元即可品嚐。

萊爾富也禮遇長期支持的廣大會員，10月17日前祭出「夏末感謝祭」活動，會員於萊爾富指定消費單筆滿200元(排除線上刷卡消費)送200元滿額購物金，只要是萊爾富Hi-Life VIP APP正式會員，並於指定活動期間，到萊爾富完成指定消費單筆滿200元(排除線上刷卡消費)，於結帳時報手機或出示會員身份，就可獲得4張50元滿額購物金(下次消費滿200元即可使用，滿額購物金於指定消費完成後進行後續派發)，單筆消費得累贈，每名會員手機最高上限得1200元滿額購物金。

萊爾富滿足補班、補課族提神需求，24日前於Hi-Life VIP APP內的整買零取推出Hi Café系列的特濃美式咖啡同品項買7送5或特濃拿鐵咖啡同品項買7送4活動，優惠最低5.8折起，不僅同品項可冰／熱任選，兌換日期更長達85天，還可跨店取、分批領、轉贈好友都相當便利。

此外，欣逢一年一度的928教師節即將到來，萊爾富也感念師恩，推出多項商品優惠向老師致敬，於26日至28日一連三天祭出指定咖啡、糖果巧克力、飲品、沖調等商品，最低下殺5折起，像是單件售價35元的可口可樂纖維＋600 mL，活動期間即享買一送一。