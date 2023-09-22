屏東加工出口區22日傍晚驚傳爆炸聲響，由於現場火勢過大，首批進入火場搶救的消防員已全退出換氣瓶，而受困的消防員則在剛剛被救出送醫，呈現ocha狀態，還有5消防員受困中。（林和生攝）

屏東加工出口區22日傍晚驚傳爆炸聲響，由於現場火勢過大，首批進入火場搶救的消防員已全退出換氣瓶，而受困的消防員則在剛剛被救出送醫，呈現ocha狀態，還有5消防員受困中。（林和生攝）

屏東加工出口區22日傍晚驚傳爆炸聲響，由於現場火勢過大，首批進入火場搶救的消防員已全退出換氣瓶，而受困的消防員則在剛剛被救出送醫，呈現ocha狀態，還有5消防員受困中。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」22日驚傳爆炸，目前確定已造成1消防員死亡，殉職消防員是30歲施寶祥，而送醫人數也增至74人，且火勢尚未撲滅、受困人數也還未確定，警消出動大型機具，準備透過切割救出被壓住的人，據悉，現在還有4消防員受困中。

據悉，這起爆炸威力驚人，有消防員進火場搶救時，因遇閃燃爆炸，導致被東西壓著而受困，目前已救出2消防員，但有1人呈現ocha狀態，稍早確定不治，另還有4消防員受困中，而目前送醫人數有74人，分別有16人送屏基，26人送屏榮，13人送保建，15人送部屏，1人送高雄長庚，3人送高雄軍醫院。

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救災警消表示，起火地點位在屏東市經建路38號，是科技產業園區一間工廠倉庫，由於火勢持續悶燒，就連10公里外都能聽見爆炸聲，至少有20人因此受傷，目前仍有數人受困等待救援。

屏東警消收到通報後，立刻出動34車、66人前往現場救援，於22日晚間6點20分抵達進行搶救，由於廠區內部有化學物品，產生的爆炸含有粉塵，導致有5名消防員在救災時傷亡受困，救援工作目前仍在持續當中，詳細情況仍待釐清。

由於現場災情相當嚴重，高雄消防局收到消息後，已出動6車12人前往支援。屏東縣政府目前已啟動大量傷患處置機制，召集各醫院待命、出動民間救護車前往支援。