蛋蛋危機仍在延燒！先前台農蛋品洗選巴西進口雞蛋標錯有效日期遭衛生局調查，約談黃姓負責人時因蛋品流向不明即與信興蛋品負責人涂萬財說詞不一，先後遭開罰各50萬元，22日衛生局表示，台農蛋品明知進口蛋的有效期限，卻採洗選日加1個月作為標示的有效日期，因此再開罰200萬元。

高市衛生局表示，台農蛋品公司販售之進口蛋品，自112年4月7日至112年9月12日，共販售23萬333盒（230萬3330顆）予特定通路，有效日期與原箱外包裝有效日期不實。經黃姓負責人坦承雖進口蛋品外箱均標示有效日期，惟其販售標示係依照國內業界常溫洗選蛋洗選標示慣例，採洗選日加1個月作為有效日期。

衛生局說明，台農蛋品公司明知進口蛋品有效期限，卻仍為不實標示，已違反食品安全衛生管理法第28條第1項規定，處罰鍰新台幣200萬元整。

另外，衛生局對高雄市教育局提供學校午餐使用之3家殺菌液蛋工廠查察，1位於本市，2家於外縣市，經彰化縣政府衛生局、嘉義市政府衛生局協力查察，所供應學校午餐之液蛋來源亦為國產蛋品。