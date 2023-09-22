文廷（中）在「人體彈弓遊戲」擔任小太陽射手。（寬想國際娛樂提供）

從選秀節目《原子少年》脫穎而出的男團Ozone，實境綜藝節目《Ozone 夏日青春冒險》今（22）日加碼曝光正片看不到的「隱藏版花絮」，搶先一窺節目中六位少年佳辰、祖安、文廷、煥鈞、子翔、哲言撕開偶像包袱的一面，6人更獻出戴綜藝效果十足的「頭套花」初體驗。

Ozone 6位團員朝夕相處，難免在相處上有摩擦，當問到如果團隊裡有小紛爭，誰最常擔任出面緩和氣氛的角色，大家不約而同點名是團內年紀最小的「忙內」哲言，榮登團內「調解王」。煥鈞表示：「哲言比較會講話，也會以輕鬆的方式表達，讓氣氛緩和，對方比較容易聽得進去。」

文廷則說：「哲言通常會總結大家的意見，但有時候會加入自己的想法，比如說大家要吃什麼，他會說我覺得燒肉不錯，最後大家就吃燒肉了。」哲言本人也坦言：「我不喜歡尷尬的感覺，也會站在中立的立場，幫大家解釋對方的想法。」

子翔遇到團內意見分歧，大多不會參與，「我通常都當不講話的角色」。佳辰表示，有紛爭的話通常是先讓彼此安靜一下，最後再整團一起討論尋找雙贏的作法，如果是關於整個團體的事就是會大家投票決定。

身為隊長祖安則說：「我們不常吵架，因為我們如果有事情或不開心，就會攤開來講，大家集合講一下，雖然會暫時賭氣，但大家還是會好好的相處。」他透露，其實團員彼此間都有默契，不憋著想法，有意見都要提出，如果有不舒服的感受，事後都會開會檢討把話說開，隔天就沒事了。