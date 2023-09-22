國民黨總統參選人侯友宜於今日凌晨結束訪美行程抵台，此行除會見美方官員外，侯友宜在「南非武官狹持事件」中救出的小嬰兒、今年26歲的查克(Zach)也在僑宴驚喜現身，引發熱議。中天新聞主持人張介凡也透露，藝人白冰冰看到畫面後感慨說，當年發生白曉燕案時，她生命中唯一能抓住的浮木就是侯友宜，當年的嬰兒已經長這麼大，「生命真可貴，很感動，如果當年所有的孩子都能被救的話，那該有多好」，並稱讚為侯是很為人著想、很會保護人的人。

侯友宜在美西時間20日參加僑宴，南非武官卓懋祺的養子查克驚喜現身，與侯友宜在台上相擁，查克對侯表示，「你對我非常重要，沒有你我就不會在」。他坦言不太了解兩岸的政治，但是知道侯友宜是代表國民黨參選總統，「我會支持他」。查克談到16年前見到侯友宜的往事，他覺得很難有個機會可以見到曾經拯救自己一命的人，而且他是那麼的堅強卻又那麼地謙虛。

中天新聞主持人張介凡在政論節目《大新聞大爆卦》談及此事時透露，她今天有與白冰冰通過電話，白冰冰說看到這一幕「好感動」，並說三十年前白曉燕事件時，人生當中唯一能抓住的浮木就是侯友宜，隨時半夜想到甚麼就會打給侯，侯友宜也會很有耐心的接她電話。

張介凡轉述，白冰冰說到最後鬧到南非武官官邸的脅持事件時，也只有侯友宜進到官邸，抱著一個小生命出來，看到當年的小生命已經長這麼大，白冰冰感慨說「生命真可貴，很感動，如果當年所有的孩子都能被救的話，那該有多好」，還稱讚侯友宜是很為人著想、很會保護人的人。

「南非武官狹持事件」發生在1997年11月19日，當年陳進興、等人擄殺白冰冰的女兒白曉燕，還性侵多名無辜女子一路逃亡，在警方全力追捕下，陳進興最後竟闖進南非大使館武官官邸，挾持武官卓懋祺一家五口；侯友宜當時是台北市刑大大隊長，在與陳進興談判後進入官邸抱出嬰兒查克，透露陳進興原本已允諾棄械投降，卻又反悔指名要和律師身份的謝長廷面對面談判、要謝答應幫他辯護，在謝長廷加入談判後，最終陳進興棄械投降。