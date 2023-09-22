林增連慈善基金會董事長林嘉琪到場探視病童，並贈送精美文具禮盒，孩子們拿到禮物後都迫不及待向醫護人員及家長展示。（中國附醫提供／潘虹恩台中傳真）

林增連慈善基金會舉辦「真善美－大手拉小手音樂饗宴」公益慈善演出22日在中國醫藥大學兒童醫院登場，盼用一首首動人音樂為病童、家屬及醫護團隊加油打氣。（中國附醫提供／潘虹恩台中傳真）

林增連慈善基金會舉辦「真善美－大手拉小手音樂饗宴」公益慈善演出22日在中國醫藥大學兒童醫院登場，盼用電影《真善美》中一首首動人音樂讓人暫時忘卻病痛，為病童、家屬及醫護團隊加油打氣，帶來溫暖與歡樂。

「真善美－大手拉小手音樂饗宴」慈善演出由楊令璿及林育民帶來電影《真善美》中的〈永遠同在〉、〈Edelweiss〉、〈The Lonely Goatherd〉及〈月亮代表我的心〉等曲目，孩子們陶醉在優美的旋律中，紛紛露出燦爛的笑容；享受優美樂聲的同時，林增連慈善基金會董事長林嘉琪到場探視病童，並贈送精美文具禮盒，孩子們拿到禮物後都迫不及待向醫護人員及家長展示。

林嘉琪表示，音樂有療癒心靈的力量，以溫暖人心的歌聲與音符，為辛苦工作的醫護人員調劑身心，也為身處病痛的孩子打開另一扇窗，讓大家內心都充滿勇氣與希望。鼓勵病童與家長勇於面對病魔帶來的困難與挑戰，彼此關懷，互相勉勵，一定可以度過難關，創造真善美的明天。

中國醫藥大學兒童醫院院長王志堯說，兒童醫院秉持董事長蔡長海「取之社會、用之社會」的回饋理念，以關懷利他為初衷，以病人為中心，視病猶親。他並承諾保證，醫療團隊會盡全力照顧每位病童，提供妥善的治療，祝福大家能早日痊癒，快樂回家。