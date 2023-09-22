新興國小職工張世榮堪稱全校師生的「多啦A夢」，獲教育部國教署杏壇芬芳獎，謙稱是校長、主任的推薦信寫得好。（新興國小提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣「教師節表揚大會」22日登場，縣長許淑華親自表揚624名優秀教師，其中鯉魚國小教師夫妻檔陳建安、鄭雅慧，分別獲教育部師鐸獎及南投縣特殊優良教師獎肯定，在杏壇傳為美談。許淑華感謝教師對學生無私付出，盼成為孩子生命中的貴人，點亮孩子未來。

南投國小校長張振肇及鯉魚國小教師陳建安，獲教育部師鐸獎。陳建安在教育界服務30年，為了偏鄉學生奉獻自己，不計時間與金錢，針對學生不同需求及學習差異，編排不同的任務，增加孩子的信心，也鼓勵孩子在擅長的領域發揮所長，帶領學生出國參加IEYI世界青少年創客發明展、日本「索尼科學大賞」等國際比賽。

陳建安說，每個孩子都有無限可能，老師可以陪伴孩子，給一個成功的機會，給一個成功的舞台，孩子的潛能是無限，特別偏鄉小校，孩子限制多、刺激少，盼老師不要當學生的天花板，當孩子的視野變寬了，機會就更多了。

陳建安的妻子鄭雅慧，同樣任職於鯉魚國小，今年則獲南投縣特殊優良教師獎肯定。鄭雅慧說，只要陳建安認為對孩子有意義、有價值的事，都會盡力去做；曾有學生家中香菇寮失火，丈夫想到孩子未來可能要繼承家業，帶著孩子與家長從困境中思考，運用科技化的方式種香菇，合作開發香菇寮火警感測器，教育層面擴及家庭與社區。

旭光高中教師黃龍欽、草屯國中教師謝旻霓、延和國中教師林喬偉、南投國中主任董勳遠、新豐國小教師黃偉傑、新興國小職工張世榮，獲教育部國教署杏壇芬芳獎。新興國小職工張世榮堪稱全校師生的「多啦A夢」，為位處山區學校找水源，修理門窗、換燈管、通廁所，他獲獎謙虛說：「我只是做應該做的事，獲獎是校長、主任的推薦信寫得好。」

許淑華表示，少子化時代，家長對教學品質要求提升，感謝教師具備愛心、用心與細心，透過身教、境教與言教，教導陪伴每個孩子，努力培育下一代。這次教師節慶祝大會，除表達對老師最深的祝福與敬意，也感謝所有教育工作者，啟發、引領孩子學習並成長，希望都能成為孩子生命中最重要的貴人，點亮孩子的未來。