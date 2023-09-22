歌仔戲國寶楊麗花（右）與曹金鈴有好交情。（粘耿豪攝）

曹金鈴的姪孫女、《未來少女》的「薄荷水晶」成員曹晶晶（左）也到場助陣。（粘耿豪攝）

台灣舞蹈國寶曹金鈴今（22日）起在中正紀念堂一樓藝廊舉辦「圓夢成真：曹金鈴舞動人生回顧展」，嚴選近百幅珍貴照片紀錄她輝煌的一甲子，歌仔戲國寶楊麗花、《未來少女》曹晶晶、陳鴻等眾多好友到場助陣，顯示曹金鈴的好人緣。

楊麗花與曹金鈴的好交情回朔到1970年代《群星會》與《台視歌仔戲》，她今低調不受訪，曹金鈴說：「楊麗花一來就急著要看展，跟我說她很緊張，來之前已經緊張好幾天睡不著。」並稱讚她體很不錯、功底深厚，2人經常相約喝下午茶。

76歲的曹金鈴近年不再教舞過閒雲野鶴生活，蔡琴、于美人、吳淡如、崔苔菁閒來沒事會一起跳舞，就連林青霞都曾到她舞蹈班學過舞。她今以一襲白襯衫出席，凍齡美貌驚艷全場，並傳授維持身材秘訣，「例如去除腰間肥肉，可以上半身不動，下半身運動至少100下，做1周會有明顯變化」。

對於近日李昂博愛座爭議，曹金鈴說以往看到博愛座有點壓力，擔心大家看她這麼年輕怎麼可以坐，但看到新聞後，發覺她原來可以把老人專用悠遊卡秀出來，大家就相信她夠老可以坐博愛座，不過，曹金鈴覺得：「不能坐也是驕傲。」

而曹金鈴的姪孫女、《未來少女》的「薄荷水晶」成員曹晶晶獻舞開場，曹金鈴替她打95分，笑評還有進步空間。

曹金鈴策劃的人生回顧展即日起至10月3日，在中正紀念堂1樓畫廊提供民眾免費參觀，曹金鈴表示，之後將啟動城市巡迴計畫到各地展出，把展覽的意義傳送到更多城市，並將這些照片結集成冊出書，將所得捐贈公益。