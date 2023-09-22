美國海軍2艘無人水面艦艇 (USV) 週一（9月18日）抵達駐日美軍第7艦隊所在的橫須賀基地。這是美國海軍無人水面艦艇第一次跨越太平洋航行，也是第一次部署在駐日美軍基地，這一舉動被認為為未來可能與中國發生的衝突做好準備。

《美國之音》報導說，這2艘高度保密的無人水面艦艇—遊騎兵號（USV Ranger）和水手號（USV Mariner）以加州文圖拉郡海軍基地（Naval Base Ventura County）為母港，在印度-太平洋地區作業數周後抵達橫須賀。

《華爾街日報》指出，美國海軍無人水面艦艇第一師指揮官傑瑞米亞·戴利（Jeremiah Daley）說，過去一個月這些艦艇參加了2023年大規模演習，與美國海軍卡爾．文森號航空母艦及其戰鬥群聯合作戰，以便海軍對無人水面艦艇這種新技術進行評估。

報導說，這艘長約58米的無人艦艇水手號具有自動駕駛功能，能取代航母戰鬥群中的驅逐艦，具有追蹤敵方目標的能力。「無人艦艇能使兵力倍增，一艘驅逐艦和2艘無人艦艇能替代3艘驅逐艦。

目前遊騎兵號不攜帶導彈，但未來可以在甲板平板後部模組中攜帶和發射導彈。

《華爾街日報》說，近年來，中國海軍艦艇數量已超過美國，並更頻繁地派遣海軍前往太平洋進行演習，最近就有一艘中國航母和大約20多軍艦組成的異常龐大的聯合戰鬥群最近在台灣和關島之間舉行演習。

五角大廈本月早時表示，計畫在未來2年內投資人工智慧技術、無人機和自主系統網路，這在很大程度上是因為中國在軍隊中大力開發自主系統。

美國國防部副部長凱薩琳·希克斯表示，五角大廈計畫在不到2年的時間內在多個領域部署數千個可消耗的自主無人系統，用大量無人艇和無人機來克服中國在人力、艦艇、飛機和導彈方面的巨大優勢。

遊騎兵號和另外5艘美國無人艦艇是「幽靈艦隊霸主」（Ghost Fleet Overlord）項目的一部分。這個項目始於2018年，旨在將相對成本低的自主作戰整合到海軍中使載人艦艇能更遠離戰區。

《華爾街日報》說，中國的導彈、艦艇和飛機使美國及其盟國在中國周邊海域活動的風險越來越大。美國軍方正在努力制定新戰略，以應對西太平洋地區的任何衝突，例如可能發生的台海戰爭。