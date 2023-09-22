加拿大總理杜魯道今天呼籲印度配合調查錫克教分離主義者尼賈爾命案，本週稍早杜魯道曾說，可能有印度特務涉及此案，而引發兩國外交爭端。

杜魯道（Justin Trudeau）今天在美國紐約的聯合國大會（United Nations General Assembly）場邊說：「我們呼籲印度政府與我方合作，建立程序來揭露此案真相，以伸張正義並追究責任。」

支持「哈利斯坦國」（Khalistan）獨立運動的加拿大籍錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）今年6月在加國境內遭不明人士槍殺身亡，杜魯道18日指控稱，印度特務涉及此命案。

印度當局駁斥杜魯道的指控，並反控加拿大窩藏「恐怖分子和分離主義分子」。

杜魯道則拒絕提供印度涉及這起謀殺案的有關證據，並暗示若此案進入審判階段，相關證據將由法院公開。

尼賈爾命案引發兩國重大外交爭端。印度當局指稱，任何暗示印度涉入尼賈爾命案的說法，都是「荒謬的」。

另一方面，印度也暫停向加拿大籍公民核放簽證，說是「安全威脅」擾亂了印度駐加國人員處理簽證的工作； 同時也想要減少加拿大駐印度外交人員的數量。

杜魯道今天被問到何以加拿大的盟邦對這項指控似乎採取靜默態度，他答道，加拿大政府「無意挑釁或製造問題」。

杜魯道表示：「毫無疑問地，印度是一個日益重要的國家，我們需要持續跟它合作…但關於法治的重要性，保護加拿大人的重要性，我們也毫不含糊。」

隨著各國對中國的疑慮加深，以美國為首的西方強權多年來頻向印度示好，將擁有10多億人口的印度視為自然而然的盟友 。