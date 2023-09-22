國防部長邱國正21日表示，最近敵情異常，國軍初步研判，共軍9月在進行聯合軍演，包含陸海空、兩棲、陸航。都在掌握中。前海軍艦長黃征輝表示，這次中國大陸軍艦動了，你是看得到；但陸地上的動作，就讓人覺得奇怪。

針對邱國正稱最近敵情異常，黃征輝今(22日)在政論節目《新聞大白話》中表示，最近確實是很多，尤其是上次大陸航母山東艦，帶著這麼多飛機出來，這是你看得到的，但陸地上的動作，就讓人覺得奇怪。也就是說，這次大陸軍艦動了，你是看得到，至於陸軍的動作，那是一件非常異常的事情。

黃征輝接著指出，他以前在軍中時，船開去就能備戰。但他曾參加陸軍演習3天，可說掉了一層皮， 什麼事都不要做，就叫你從這到那，是很辛苦的。

另外，針對馬祖役男抱怨，每天的早餐通常只有饅頭配罐頭。黃征輝表示，以前他在軍中聽到一個消息，長官在巡視時，一個士兵坐在那裡一直哭、不吃飯，那位士兵說一輩子沒有吃過芭樂是完整的，在家裡是父母削好的。