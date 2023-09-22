美國好萊塢男星雷米馬利克（Rami Malek）擁有埃及和希臘血統，深邃五官迷倒一片粉絲，曾在《博物館驚魂夜》、《暮光之城：破曉》、《波希米亞狂想曲》等等電影參演，上月傳出他與交往5年女友露西波頓（Lucy Boynton）分手，近日被目擊與金球獎視后公然熱吻，疑似已有新戀情。

根據外媒《每日郵報》報導，42歲的雷米馬利克日被拍到和27歲英國女星艾瑪柯林（Emma Corrin）一起在倫敦遛狗，兩人沒有過多喬裝，僅帶著眼鏡和帽子，在公園遛狗時交談融洽，情到濃時更直接激情熱吻，絲毫不在意旁人目光。有消息稱上個月雷米馬利克和露西波頓分手後就展開一系列約會，他與艾瑪柯林被拍到在英格蘭海邊小鎮馬蓋特的一間餐廳用餐，且不在乎被旁人看到，據一位目擊者表示：「他們非常熱情地看著彼此的眼睛，接吻時似乎不在乎被其他人看見」，兩人在餐廳點了125英鎊（約4925元新台幣）的海鮮拼盤和兩瓶葡萄酒。

Rami Malek and Emma Corrin in London. pic.twitter.com/XxJq4m4NTx — @21metgala (@21metgala) September 21, 2023

look at what a powerfull couple Rami Malek and Emma Corrin make 😮‍💨 pic.twitter.com/sDABSajHrR — cata ♒︎ (@_xpascal_) September 15, 2023

艾瑪柯林在劇集《王冠》第四季中飾演年輕的威爾斯王妃黛安娜，她因此贏得第78屆金球獎最佳戲劇類影集女主角，同時她性格鮮明，曾在2021年表明自己是酷兒(Queer，性別認同非二元性別)，並將Instagram帳號中的人稱代詞從She（她）改為「they/them（他們）」。艾瑪柯林在《王冠》中飾演黛安娜王妃，她的家世也被起底，父親是一名商人，母親是語言治療師，家境富裕的她從小就唸寄宿女校，一學期的學費以百萬台幣起跳，且被挖出家人居住的豪宅要價近台幣1億，與黛安娜王妃一樣擁有不俗出身。