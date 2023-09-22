聯新國際醫院神經醫學中心放射診斷科教授陳啟仁。（聯新國際醫院提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市一名林姓婦人日前因頭痛到住家附近的聯恩診所就醫，經醫師洪國泰詢問病因與查詢健保署雲端查詢系統紀錄，發現病人之前在外院的頭部核磁共振報告有小型動脈瘤，研判疑似發病主因，隨即透過電子轉診平台開立轉診單，將病患轉診至聯新國際醫院神經醫學中心，尋求放射診斷科教授陳啟仁診治，並接受動脈瘤栓塞手術治療。目前已康復出院，林姓婦人感謝社區診所與醫院醫治，未來也要熱心公益，回饋社會。

洪國泰指出，林氏夫婦是扶輪社的夥伴，平常十分熱心參與活動也熱於助人，某日林太太因頭痛發作無法出門，在友人介紹下來診所治療，經詢問及評估，並詳查健保署雲端查詢系統的紀錄，發現林太太之前在外院頭部核磁共振報告有小型動脈瘤，但病患並沒有回診檢查。

洪國泰透過電子轉診平台開立轉診單將病患轉診至合作院所聯新國際醫院，尋求陳啟仁診治，過程中，病人得知要開腦部手術，心情低落頻頻拭淚，無法接受此事實，在醫師細心解釋病情後，決定在聯新作顱內動脈瘤栓塞的微創手術。洪也透過社區照護網中心關懷病患，讓病人和家屬倍感溫馨安心。

陳啟仁表示，每位患者的情況和需求都是獨特的，完善的分級醫療除了轉診外，醫療院所間彼此溝通也很重要，這樣才能使患者在第一時間得到最完善的醫療照護和治療。此外，透過健保署雲端查詢系統及電子轉診平台，讓基層診所醫師可掌握患者轉診治療狀況，並於患者出院後銜接後續照護。

陳啟仁強調，基層診所的第一線接觸，適時衛教，幫助病人走出心理障礙，與區域醫院專業醫療團隊治療同樣重要，未來也將持續分層照護醫療模式，醫療院所各司其職共同為社區民眾健康把關。