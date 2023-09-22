日本政府准許東京電力公司福島第一核電廠自8月24日起排放「核處理水」入海，至今將近1個月，中國大陸全面暫停日本水產進口，重挫日本水產相關產業。北海道盛產扇貝的森町決定向全國學校免費提供冷凍的扇貝當成營養午餐食材，數量10萬份，以解決扇貝滯銷問題。

日本放送協會（NHK）周五（22日）報導，位於北海道南部的森町水產業者生產的扇貝與加工品銷路以中國為主，北京下達禁令之後無法輸出，只能送進冷凍設備儲存。森町決定收購並開放全日本各地中小學聯繫索取。

森町也計畫向中央政府設置上限1億日圓（約新台幣2200萬元）的補助基金提出申請，以籌措收購財源，町議會若順利於10月通過預算案，這些冷凍干貝可望於年底之前開始向學校供應。

森町町長岡嶋康輔說，北海道扇貝質優味美，中方禁令對當地水產相關從業人員影響很大，希望這個辦法能解決扇貝無路可銷的問題。

消息傳出後引發社群平台X網友紛紛轉貼。有人叫好：「森町太厲害了，希望可以讓扇貝多一條出路，讓家鄉稅稅收增加。」也有人直呼「太羨慕了！我才剛剛收到郵購的扇貝，超好吃」、「正好前幾天才用家鄉稅首次向森町訂了扇貝，1公斤8000日圓，覺得很便宜，沒想到竟然無償提供了」。也有人批評「岸田政府無視漁民抗議，排放核污染水入海，政治面的愚蠢錯誤，會害民眾沒命」。