由于子育、郭子乾、王偉忠等主演的舞台劇《謝謝大家收看》22日晚間於台北表演藝術中心首演，張小燕、蔡康永、Ｍelody、洪都拉斯、Ｓ媽、賈永婕、湯志偉Juby夫婦、寇乃馨黃國倫夫婦、高怡平等明星藝人都來捧場。王偉忠在演出過程數度真情流露、淚灑舞台，他發現父母對子女的影響太大了！希望透過這部作品，留住跨世代的共同記憶。

《謝謝大家收看》描述南部小孩「王忠偉」勇闖台北電視圈的內在心路歷程。主角郭子乾表示，大家都以為演的是王偉忠的故事，實際上，只要看過王偉忠節目的觀眾，都會理解那個時代「努力就會有前途」的信念。演出時，他並沒有刻意學習王偉忠的肢體動作或聲音表情，反而掌握王偉忠求好心切的主精神，但還是在演出模仿神技，將四位總統候選人都帶上舞台，轟動全場。

這次于子育在劇中從十五歲演到八十五歲，其中相接的兩場戲要直接從叛逆少女變老嫗，她花費心思細細研究少女、老太太的步伐、音調，展現出驚人的舞台魅力，讓觀眾看得目不轉睛，尤其最後母子戲，連演對手戲的王偉忠跟著淚崩，全場啜泣聲不斷。于子育說，「我看到偉忠哥掉眼淚，我也顧不得自己的假睫毛都凹了！也跟著落淚！」

王偉忠這次在句中除了主述，還扮演自己的爸爸，把與父親之間永恆的記憶搬上舞台，在爆笑中有淚點，又喜又悲。王偉忠表示，有一天他忽然發現自己的歲數已經超過了爸爸，更能體會爸爸媽媽當年的感受，能站在舞台上以爸爸的角色看年幼的自己，也像陪著爸爸重新活了一次。

這次《謝謝大家收看》的陳威宇導演邀請國際知名、國內搶手的燈光、舞台、服裝、音樂、影像設計老師，呈現出非比尋常的劇場美學，在視覺上讓觀眾印象深刻。而王意萱、周定緯、姜柏任、鄭慕岑的歌唱，以及操偶藝術家邱米溱的精彩演出，也讓觀眾連連鼓掌。

《謝謝大家收看》9月22日起在台北演出四場，隨即巡演到高雄，於10月27日起在高雄衛武營演出四場，歡迎觀眾上udn售票網或便利商店購票。