2020年，法國和德國提出共同研發下一代主戰坦克 (主力地面作戰系統,Main Ground Combat System, MGCS)的計畫，現在，他們希望更多的國家一起加入，以分攤研發經費與技術風險。

防衛新聞(Defense News)報導，德國國防部長皮斯托利斯(Boris Pistorius)在星期四表示，義大利、荷蘭和「許多其他國家」，都表示有興趣加入MGCS；法國國防部長萊科努(Sébastien Lecornu)也表示，作為第一步，各國可能先以「觀察員」的身分加入，提出各國對主戰坦克的性能要求，目前德國和法國正在與義大利方面進行討論，請義大利提出未來裝甲部隊的看法。

萊科努表示，只有法國和德國確定了未來坦克的規格後，其他有興趣的歐盟國家才會被正式邀請加入。

早先報導曾提出「以法國萊克勒爾(Leclerc)為底盤、德國豹2(Leopard 2)的砲塔」為基礎設計，不過如此保守的想法已被修改，萊科努明確的說：「它不會是一款新的萊克勒爾，也不會是一款新的豹式，新的坦克需要新的技術突破。」

他認為「未來的坦克將是模組化的，具有載人版本，或是全自動化的無人坦克。它還具備傳統火砲發射能力，再加上電磁武器、雷射武器，與電子戰功能。」

萊科努也提到，烏克蘭戰爭的經驗，會反應在新坦克的設計思考方向，未來高強度衝突中，坦克維護成本的高低，將是確保坦克能否持續戰鬥的「主要因素」。