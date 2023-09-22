台電公司北部施工處今於桃園市觀音區小飯壢溪出海口沙灘辦理淨灘活動，並偕同大潭發電廠一起動員200多位員工，及地方民代、市府人員共襄盛舉，還結合當地保生里、大潭里鄉親及農業部林業署新竹分署、清潔大隊觀音區中隊、保生社區發展協會等團體，共約360人大會師參與淨灘。

北部施工處長朱威西表示，台電從民國1994年起，每年都舉行淨灘活動，今年已邁入第30個年頭，台電的使命是提供國家穩定電力，然而台電也非常重視環境保護及企業社會責任，這次的淨灘地點選擇在小飯壢溪出海口的沙灘，就是期盼透過這樣有意義的活動，凝聚大家的行動力，帶給大潭電廠周邊這塊土地，一個更美好的環境。

經所有參與人員在烈日下揮汗撿拾共1.7公噸垃圾及可回收資源物，也讓原有的海灘及河床恢復潔淨美麗之面貌，經由這樣有意義的活動，未來台電公司將持續推動，希望能夠發揮拋磚引玉的效果，呼籲社會大眾共同珍惜海洋資源，為世代子孫保留這片大自然所賜予的珍貴資產。