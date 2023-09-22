李明珊（左）跟丁噹一起品嚐自己煮的龍蝦味噌湯。（樓頂揪樓下提供）

直播天后李明珊的直播平台「樓頂揪樓下」，昨（21日）迎來「全民情歌天后」丁噹前來宣傳巡迴演唱會《夜遊 A Night Tour》，丁噹難得遇到直播銷售女王，披頭先期待「怎麼把單身的自己推銷出去」？！李明珊立馬喊起招牌slogan「樓頂揪樓下，阿姆揪阿爸」，把丁噹當第一標開賣，開場僅短短6分鐘就吸進破萬人次線上觀看。

李明珊開頭先以超夯越南神曲「叮噹舞」邀丁噹一起尬舞，丁噹忍不住問李明珊說：「你這麼會賣東西，像我們這種單身女性，要怎麼推銷出去？」面對魔王題，李明珊先自嘲她找錯人，自己才離婚也缺對象，但還是很爽快開標幫丁噹公開徵婚。

丁噹去年曾透露有曖昧對象，對方是小自己15歲的大陸新生代演員，還有小金城武之稱，不過當時僅稱還在曖昧階段，如今透露自己其實已有心儀對象，是認識已久的好朋友，只是對方的雷達始終沒打開，她索性透過鏡頭向對方喊話：「能不能勇敢一點？」同時加碼唱2首歌曲〈不是你的錯〉、〈一半〉送給對方隔空表達心情。兩人又合跳〈金罵沒ㄤ〉，形成兩個單身女子互相取暖共舞的有趣畫面。