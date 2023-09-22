中華桌球女團在小組賽第2戰以2比3不敵迷樣的北韓隊，目前戰績1勝1敗，而中華隊此役2點勝利都由鄭怡靜拿下，但其實她長年受到腰傷及膝傷困擾，近期都是照三餐吃消炎止痛藥，右膝也是透過玻尿酸治療舒緩，今天是休兵1個月後首次出賽。

由於北韓隊因疫情為由缺席東京奧運，遭國際奧會禁止參加2022年北京冬奧，因為疫情延後一年舉行的杭州亞運成為北韓解禁後，首個重返的國際綜合運動會，但選手狀況各國都難以掌握。

中華女桌隊教練鄭佳奇表示，由於北韓4年多沒有出來打國際賽，今天北韓前2點金金鹰、卞松京是從來沒見過的選手，「當初抽籤時就覺得這是場硬戰，球員都是實力很強的。」

今天幫助中華隊拿下2點勝利的鄭怡靜坦言，膝傷確實有限制到移動、跑位，賽前除了吃止痛藥，也針對膝蓋貼紮嚴實保護。雖然球隊打滿5點後落敗，鄭怡靜仍認為隊友整體表現都很好，接下來的比賽也會繼續努力。

鄭佳奇透露，鄭怡靜陸續受到腰、膝傷困擾，但為了亞運及奧運積分都是帶傷拚戰，腰的部分現在已經恢復到8、90％，每週透過葡萄糖治療舒緩，膝蓋部分則是打玻尿酸、針灸，還要照三餐吃止痛藥。

「這算是我帶她以來傷得算嚴重的。」鄭佳奇指出，鄭怡靜透過玻尿酸治療只能讓膝蓋舒緩半天，但她下午對北韓之戰仍決定要上場，「這次下定決心停了1個月治療傷勢，真的是拚了，畢竟選手只要停下來，不只是積分會下滑，肌力要恢復也都很困難。」