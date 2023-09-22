香港女神張柏芝前段時間才因身體抱恙，取消8月中旬後所有工作，健康狀況也令粉絲都很擔憂，所幸她9月就強勢回歸，出席各大時尚活動，絕美狀態彷彿什麼事都沒發生。張柏芝在米蘭時裝周上同框「大陸第一美」朱珠，不僅神顏值完勝，調整姿勢時微露出超兇事業線，不科學體態再度惹全網暴動。

張柏芝短暫停工後，9月立刻開始忙碌跑行程，近日更受邀到米蘭時裝周看秀，只要露面就是鎂光燈焦點；今（22日）張柏芝與朱珠、孫怡、章小蕙等人坐一起看秀，在身體抱恙停工後，明顯看出她瘦了一大圈，讓章小蕙身型看似是她的2倍大，相當驚人。

張柏芝看秀時也是鎂光燈焦點，喬姿勢時超兇事業線炸出。（圖／摘自微博）

最令網友驚豔的是，張柏芝與「大陸第一美」朱珠同框，已經是3寶媽的她顏值一點都不輸，凍齡臉蛋甚至看起來更年輕；另外即便她瘦下來更顯骨感美，但穿著低胸禮服的她，調整姿勢時胸前春光乍現，養眼畫面讓人看了臉紅心跳，全被張柏芝20多年如一日的美貌震撼。

其實張柏芝屢屢被傳出又懷孕，停工期間網路上也出現她有喜的說法，但她馬上在社群曬出一系列美照，臉蛋和身材宛如剛出道的她，一點都沒有孕味，反而散發濃濃少女味；如今張柏芝又激瘦現身時裝周，直接駁斥網傳謠言。