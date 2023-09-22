梁瀚名今（22）日出席嘉裕Carnival位於裕隆城5樓的全新概念店開幕活動，和日前拍的形象照相比，身材顯得更精實。原來梁瀚名預計年底進組拍喜劇電影，敬業的他刻意鍛鍊，瘦了2公斤，以符片中角色形象。

「最近一直游泳，臉上的蛙鏡壓痕很明顯，朋友都笑我是『漢堡神偷』」，至於電影角色和搭擋的女主角，還在保密階段，但言談間難掩笑意，看得出來他很重視這個作品，能挑戰不一樣的角色讓他相當興奮。被問到感情生活，40歲的梁瀚名說媽媽昨天才問他「何時打算結婚」，他大嘆找對象不容易，「感情就是家裡有一條狗，老人與狗」

梁瀚名形象陽光，被嘉裕相中擔任品牌代言人。（嘉裕提供／古明弘台北傳真）

身為品牌代言人，梁瀚名直誇Carnival嘉裕的西裝透氣又修身，拍攝形象照時雖是豔陽高照，但不覺得悶熱，他也會帶爸爸到店上選購襯衫和外套，他指著架上的多款素色T-Shirt，表示素T是私服標配。

梁瀚名為嘉裕以「曠野奇境」為主題拍攝形象照，SUPER 130’S 藍色格紋精紡羊毛成套西裝2萬4880元、藍色緹花抗皺機能長袖商務襯衫3280元、100%真絲藍色緹花領帶2680元。 （嘉裕提供／古明弘台北傳真）

Carnival嘉裕2023秋冬以「曠野奇境」為主題，設計概念來自鏡像中映照著多重世界，呼應著現代男士們同時並具的多元角色，每一天穿梭於不同的身分與環境中，變身多重面貌，展現最耀眼的自己。秋冬主題以機能質感的正裝與休閒造型貫穿，打造「紳仕正裝」及「休閒雅痞」兩大系列。

紳士正裝系列設計靈感來自科幻電影，透過不同的平行時空，遇見最精彩的自己；休閒雅痞系列，將率性品味融入細節之中。針對較為寒冷的天氣，推出全新輕羽絨休閒外套，運用高達90%的白鴨絨，搭配以波紋切割線設計，跳脫羽絨衣的呆板臃腫印象。

嘉裕Carnival位於裕隆城5樓的全新概念店占地百坪，採用木質搭配淺灰色調。（嘉裕提供／古明弘台北傳真）

為慶祝裕隆城開幕，嘉裕特別推出雙重優惠活動。凡於開幕期間至裕隆城5樓嘉裕店櫃，即可獲贈嘉裕自有男性保養品牌FACEO隨行包，消費滿8800即可獲贈市價880元的FACEO保養組合。