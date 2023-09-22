前新竹市文化局長錢康明被離職後，接連爆出新竹市長高虹安猛料，與竹市府隔空交火，引發全網熱議。在沉寂數日後，錢康明今(22日)透露自己開了新的粉絲專業「錢局長前局長」，還說「我沒有被摸頭啦！現在讓雞蛋先飛一會兒」。而網友好奇問錢康明還有東西能飛嗎？錢康明也語帶玄機地回應「不是只有我會做夢」。

錢康明在離職後，接連爆出高虹安不止一次搭乘保時捷豪車跑行程，高的男友李忠庭插手新竹縣市跨年晚會問題，引發全網熱議。錢康明15日也接受新竹市政風單位約談詳述爆料內容，之後數日都未再爆料。

錢康明22日凌晨在臉書發文，透露自己開了新的粉絲專業「錢局長前局長」，更說自己「沒有被摸頭啦！現在---讓雞蛋先飛一會兒」。

而「錢局長前局長」粉專下也有網友留言問說，「好奇，你還有東西可以飛嗎？」錢康明也意有所指回應說，「不是只有我會做夢」。

錢康明今也在「錢局長前局長」的粉專發文，「人的一生總有難忘的經歷。寫歌詞、找作曲老師、拍攝MV，因為幫忙(時任民眾黨議員候選人)台中市南屯區洪鑫任選舉，所以我認識了當時的高虹安委員。影像紀錄了曾經的故事，現在是心酸酸的故事。」

而錢康明昨日也發文說，「帶著錯愕、被羞辱，倉促的離開，沒有怨恨，卻有滿滿對於自己識人不清的遺憾」，強調自己沒有貪污、沒有圖利廠商，沒有為自己的仕宦之途泯滅良知。還對2位民眾黨新竹市議員喊話說，可以理解兩位在做黨的危機處理，但請為新竹市民監督市政府，不要角色錯亂了。

另外，錢局長前局長的粉專早在9月5日就有首篇貼文，「目前是錢局長，下週是前局長，想聽故事的，請加入本粉絲團，錢局長前局長，下週一開講」。