八大《世界第一等》張景嵐、李懿前進印尼東爪哇島體驗當地生活，首站挑戰吃野生眼鏡蛇肉，只見老闆抓取在路邊設下陷阱網裡的眼鏡蛇，當場表演如何徒手馴服牠，看得大家驚嚇萬分；期間兇猛的眼鏡蛇甚至對著老闆吐毒液，老闆卻一臉淡定說：「我還被噴過眼睛。」李懿開玩笑表示：「我覺得老闆比眼鏡蛇可怕。」除此之外，老闆秀出他所飼養的黃金蟒，張景嵐、李懿不約而同直呼「好可愛」，下一秒張景嵐直接將黃金蟒當圍巾披在肩上，笑說：「這就像另類的網紅店，很接地氣。」

張景嵐、李懿閨蜜搭檔出國冒險，這趟印尼行除了走訪另類網紅店，還體驗傳統按摩店，張景嵐說：「原本按摩是我最期待的行程，但看到製作單位給我們一顆生蛋和一張白紙後，我就放棄了。」李懿看不下去，開玩笑說要從頭到尾擺臭臉錄影。直到親眼見到師傅靠著古老的按摩技術，用一張紙、一顆雞蛋即檢測出兩人身上的不適之處，當下讓張景嵐、李懿超傻眼，李懿逗趣問：「師傅一按就讓我超痛，我人有事嗎？」

按摩結束後，張景嵐、李懿跟著當地居民體驗蛤醬製作過程，看著當地居民到泥濘的河中採收小蛤蠣，兩人竟搞笑催眠自己，李懿唸唸有詞：「你們是不是覺得我們不想下水，怎麼會？我好喜歡下水喔。」跟在後頭的張景嵐看到李懿下水後，仍掙扎不想下水，卻在河邊突然跳起加油舞，直到挑戰成功，也令兩人留下深刻印象。