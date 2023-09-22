鑑於防制交通事故及危險駕車，桃園市大溪警方8月21日至9月21日，執行「平安月加強交通安全執法專案」取締勤務，另9月也是全國交通安全月，透過走訪社區各種活動、集會強化宣導，喚起各年齡層交通安全意識。大溪警方今前進復興區角板山天幕廣場，透過社區舉行中秋敬老活動，宣導推廣車輛慢看停、行人安全行觀念，加強汽機車駕駛人及行人養成道路禮讓習慣，防制交通事故發生。

大溪警方表示，平安月加強交通安全執法專案重點擇超速、闖紅燈、行人違規、未禮讓行人及酒後駕車重點執法項目，專案期間共取締酒後駕車29件、路口未禮讓行人33件、行人違反道交條例第78條各款231件、闖紅燈1243件、汽機車超速76件及其他違規919件。

事故總發生數為363件，與去年發生事故件數463件比較，本專案強力執法期間明顯降低事故件數，大溪分局透過交通執法有效降低交通事故，維護用路人交通安全，並積極勸導行人遵守交通標線安全行走，提醒駕駛人開車慢行，應注意行動緩慢之高齡者、孕婦及體型嬌小的幼童安全。

大溪分局長徐坤隆表示，全國交通安全月不分汽機車駕駛人及行人，為全民交通宣導活動，藉此將交通停讓文化內化於國人日常習慣中，提升駕駛素養、強化高齡者及婦幼童用路安全，同時也提醒計程車業者，若有載送乘客疑似詐騙車手，應通報警方，共同防阻詐騙，讓道安「慢」、「停」、「讓」與防詐扎根深植國人心中，以維護道安及保障民眾生命財產安全決心，落實保障大溪居住安寧與安全。