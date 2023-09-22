台中市2家液蛋業者使用進口冷凍殺菌液蛋，產地卻標示台灣，至7月底才改回標示，遭疑涉嫌洗產地。業者喊冤，是依農業部指示標記「台灣」。農業部20日先說，雞蛋變成冷凍液蛋，屬於「實質轉型」，製造地可以標「台灣」，晚間又改口認錯。國民黨立委洪孟楷質疑，前農業部長陳吉仲辭職前幾天才說過，不管是加工還是洗選業者，用進口蛋做液蛋並標示國產就是違規，為何6月農業部還會這樣告訴業者、帶頭違法呢？

國民黨立委賴士葆21日在記者會痛批，農業部現在創一個實質轉型，這不就是新冠肺炎（Covid-19）時前衛福部長陳時中發明的校正回歸？「前有陳時中校正回歸，現有農業部實質轉型？這是實質詐欺犯！」賴大嗆，政府帶頭害業者違反《食安法》第15條、《刑法》255、339條，這些法條沒有罰官員，只有罰民眾，國民黨團會很快會提案修法，政府官員如果教唆民間造假，無論是公文或是商品標示等，政府官員都要法辦！

「缺蛋危機演變成食安危機，進口雞蛋洗產地成國產蛋，荒腔走板的農業部要如何負責？」洪孟楷今(22日)在臉書發文質疑，6月中央畜產會的雞蛋調度專案竟然把進口蛋原產地寫台灣，直到7月才改為巴西，農業部指示進口混蛋標國產，存何居心？他強調，雞蛋調度專案就是進口雞蛋，錯誤的將產地標為國產，已違反《食安法》第15條，洗選業者更可能涉嫌《刑法》的詐欺罪，帶頭違法的政府到底在幹嘛？

洪孟楷直言，前幾天還沒辭職的陳吉仲被媒體詢問時曾說，不管是加工還是洗選業者，用進口蛋做液蛋並標示國產就是違反相關規定，那為何6月農業部還會這樣告訴業者呢？自我打臉不說，更將缺蛋危機上升至食安危機；被踢爆、被地方強力反彈，還敢大言不慚說是實質轉型，按這樣的邏輯，美豬進口加工後是不是台灣豬？這樣的藉口只會激起更多憤怒。

洪孟楷表示，農業部有三點必須說清楚；洗產地的加工洗選工廠還有哪些？4、5、6月間進口的大量雞蛋，透過液蛋洗產地有多少顆？處理後的液蛋流向？有沒有流入國軍或營養午餐？「行政院長陳建仁請清楚、詳實地向國人交代，直球對決不要閃躲！」