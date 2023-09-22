進口蛋爭議持續延燒，近日傳出有雞蛋產地標示不實的問題，更踢爆農業部就是指示廠商將進口蛋貼國產標籤的元凶。國民黨立委江啟臣今(22日)指出，行政院設有物價聯合稽查小組、食安會報，顯然失能的小組和虛應的食安會報是「食安破口」。

江啟臣今在臉書發文，農業部專案進口雞蛋被查出標示不實，令人難以置信的是竟是農業部所指示，這不是道歉認錯就可以了事，已有教唆犯罪之嫌。問題蛋已流入市面和校園，造成食安疑慮，引發民眾家長恐慌，現在不只是蛋「荒」，還有蛋「慌」，從買不到蛋，變成不敢買蛋。行政院沒有責任？

江啟臣也直言，行政院設有穩定物價小組，之後更指示成立「物價聯合稽查小組」，專門稽查有無囤積或哄抬價格行為，陳吉仲說3、4月進口雞蛋後，因為囤蛋業者把蛋釋出，所以缺口大幅減少。請問稽查小組做了什麼？有沒有抓出囤蛋業者？不先揪出蛋蟲，就大肆對外採購，根本本末倒置！

江啟臣說，農業部自今年3月專案進口雞蛋，食安會報於今年的3月27日召開會議，但卻也未見針對進口雞蛋相關配套查驗、流向控管主動提會討論。諷刺的是該次會議衛福部還提出「食安五環加強查驗」報告，並決定「請『衛福部』、『農委會』及相關部會共同合作，持續扣合食安五環政策…強化食品衛生安全，確保國人食用安全。」結果竟還能發生是農業部不依食藥署規定，逕自指示業者改標，整個食安會報都是在虛應故事？

對於行政院長陳建仁說「食品安全是國人最關心，也是政府最重視的施政項目……為國人食品安全嚴格把關，讓民眾吃得安全又安心。」江啟臣也痛批，該把關的沒把關，食安破口就在行政院！說要中央地方共同合作，結果地方請中央提供進口蛋流向，以利稽查，把關食安，結果農業部竟還推拖拉，說要正式函文才能提供，到底有什麼不可告人之處，顧食安說的整畚箕、做無一湯匙！讓蛋「荒」變蛋「慌」，行政院難辭其咎！