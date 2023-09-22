新竹市長高虹安近來捲入名車、豪宅、都更案等風暴中，民眾黨台北市議員林珍羽在政論節目上替高辯護時，更暗指高目前的狀況，是不是民進黨立院黨團總召柯建銘「已經寫好的劇本」，對此，柯建銘指出，要甩鍋要推卸責任也不可如此吧！

柯建銘表示，今年8月14日高虹安被起訴後，他只說希望她好好面對官司，不想多言，但她可說是史上最高調的被告，可以開記者會罵檢查官，上TVBS接受專訪，而去年他曾說，高虹安找律師比找選民重要，妳不是永遠的天之嬌女，斐陶斐的桂冠，沒有辦法掩護妳的犯罪行為，高虹安是壓倒民眾黨的最後一根稻草，高的當選即是毀滅的開始，邪不勝正，人在做天在看，不信公理喚不回，不容正義盡成灰。

柯建銘指出，去年他只對高虹安的心性，目無法紀的行為做理性的預判，如今果然預言成真，豈料林珍羽昨晚在年代節目大言不慚的說劇本是他寫的，幕後主導先設計讓她當選而後害之⋯，因為他去年曾言高當選即是自我毀滅的開始。

柯建銘說，這是什麼神邏輯？要甩鍋要推卸責任也不可如此吧！難道以後檢查官偵辦時或法官審理時，高可以說是被他設局相害，而可阻卻違法、免訴？無罪？希望未來不要說，因高虹安腦中被他植入晶片！才致如此！其實他最心痛的是，故鄉新竹蒙塵受害至此，不勝唏噓。