陸劇《異人之下》8月開播後，就受到網友高度關注，而其中一名美女演員「二壯」的高顏值，更是引起熱議，因為酷似女神Angelababy，但其實這名演員不是真人，而是靠AI技術演出，讓不少人都驚呼難以置信。

《異人之下》改編原著漫畫《一人之下》，其中飾演「二壯」這個角色的是AI演員「厘里」，透過真人替身加上後製，模擬出真實的表情變化，而擁有甜美可愛臉蛋和玲瓏有緻身材的「厘里」，長得神似女神Angelababy，因此網友得知她是AI演員後，都震驚不已。

不少人都覺得「厘里」的表情生動，看起來很真實，難以置信是虛擬人物，還有人認為用AI取代真人，以後就不需要演員了，可能會衝擊產業，但也有人覺得二壯的角色設定就是靠電波將自己意識傳到外界，因此使用AI演員也算合理。

《異人之下》隨著劇情推進後，熱度開低走高，新穎題材和節奏快的劇情，引起熱議，而主演彭昱暢、侯明昊也受到關注，之前大陸狗仔拍到彭昱暢和美女玩通宵，直言他有女朋友還搞曖昧不太好，對此，彭昱暢也霸氣澄清「那是我交往很久的女朋友」。