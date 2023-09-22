派偉俊日前歡慶24歲生日，開心出國度假。（杰威爾音樂提供）

派偉俊沉澱3年，將推出新專輯《去妳的假日》，並驚喜宣布自己當爸了，只見他專輯封面主角是可愛的「Rumi」娃娃，坦言，先前特地與設計師一起建構出一個可愛的形象概念娃娃Rumi，Rumi外型像外星生物，從頭到腳所呈現的樣子都是出自於他的想法，連眼珠都是他英文名字縮寫「PB」來構圖。

他自虧，首次當爸爸，表示：「會取名為Rumi其實是靈感來自於室友英文Roommate，牠的誕生也像是代表我的音樂陪伴著大家。」他月初歡慶24歲生日，剛好專輯錄音殺青，他與朋友一起赴日本大阪去度假兼慶生，當作是送給自己發片、生日禮物，被問及有豔遇？他笑說，「去酒吧玩的時候有認識日本女生主動聊天，這樣算是有豔遇嗎？」

他近期除了去大阪慶生，粉絲後援會日前特別包下台北一間咖啡廳為他舉辦個人展，他一看到開心又感動，「粉絲們用我出道以來的照片來布置整間咖啡廳，來打卡，還以每個時期分做區域精心設計，讓其他粉絲可以免費進去參觀、打卡，超有心的。」

首次為擔任專輯擔總製作的他邀來好友婁峻碩、高爾宣等人共同創作新歌、獻聲合唱，更與天王天后御用音樂人剃刀蔣一起寫歌，他回想起剛出道時，總是單打獨鬥一個人悶著頭作音樂，這次新作找來許多好朋友合作，從中發現更多音樂創作的可能性，他興奮說：「這是我三年沉澱後最大的成長收穫。」

派偉俊憶起，在讀國、高中時比較需要陪伴，當時卻只有自己在做音樂，身旁的同學都是專注在課業跟玩樂上，因此沒什麼朋友，幾乎都是獨來獨往，也想到讀書時唯一的朋友是新生代歌手王ADEN，派偉俊說，「因為他是我國中同學，有一起參加學校唱歌比賽，是少數交情不錯的朋友。」