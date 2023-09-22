屏東加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」22日驚傳爆炸，目前確定已造成1消防員死亡，殉職消防員是30歲施寶祥，而高雄醫院包括長庚醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、802國軍醫院。

據了解，目前高雄長庚共收治4位病患，分別為1名消防員、3名工廠員工，傷勢分別為丁姓員工頭部嚴重燒燙傷、1位雙眼嚴重燒燙傷、1位左臉頰燒燙傷、而消防員胸口至腰部左半邊嚴重燒燙傷，4位意識皆清楚。

不過除了丁姓員工家屬到場外，消防員及另外2名員工皆還未釐清身分，而另外有一位傷患送至高醫、另位送至802國軍醫院。

針對屏東縣22日晚間發生工廠火警，造成多名人員傷亡，高雄市政府消防局除緊急調派人車支援屏縣救災，市長陳其邁稍早也與屏東縣長周春米通過電話，除表達高雄市府全力協助救災，也指示衛生局啟動後送醫療機制，待命救護。陳市長期望火警傷亡能降至最低，「屏東平安!」

高雄市消防局表示，今晚18時20分接獲屏縣消防局請求高市支援救災救護人力，消防局呈報陳其邁市長後，陸續派遣5輛救護車及特搜中隊人員，迄晚間19點30分，共派遣9輛車、18名消防員，由消防局長王志平帶隊馳援屏縣火警現場救援。

由於傳出有消防員及民眾傷亡，陳其邁市長十分關切屏縣災情。陳市長除與周春米縣長通過電話，允諾高雄全力支援，他也請高雄市衛生局啟動病患後送機制，待命救護。