加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」22日驚傳爆炸，目前確定已造成1消防員死亡，殉職消防員是30歲施寶祥，而送醫人數也增至74人，目前火勢尚未撲滅、傷亡人數持續增加。據了解， 屏東縣消防局長徐美雪表示，一位現場充斥著大量烷氣及天然氣，弟兄一射水救引發大爆炸，完全在一瞬間發生，目前正極力搶救。

據了解，這家生產高爾夫球設備的工廠，製造高爾夫球的球心是由合成橡膠和關鍵添加物混合製成，其內部橡膠含量高於99%，有些關鍵添加物會與水產生強烈反應，甚至發生爆炸，這次火警才不斷傳出爆炸。

據悉，這起爆炸威力驚人，有消防員進火場搶救時，因遇閃燃爆炸，導致被東西壓著而受困，目前已救出2消防員，但有1人呈現ocha狀態，稍早確定不治，另還有4消防員受困中，而目前送醫人數有74人，分別有16人送屏基，26人送屏榮，13人送保建，15人送部屏，1人送高雄長庚，3人送高雄軍醫院。

水一射就爆炸！生產高爾夫球「這兩物質」遇水秒變炸彈。(林和生翻攝)

救災警消表示，起火地點位在屏東市經建路38號，是科技產業園區一間工廠倉庫，由於火勢持續悶燒，就連10公里外都能聽見爆炸聲，至少有20人因此受傷，目前仍有數人受困等待救援。

屏東警消收到通報後，立刻出動34車、66人前往現場救援，於22日晚間6點20分抵達進行搶救，由於廠區內部有化學物品，產生的爆炸含有粉塵，導致有5名消防員在救災時傷亡受困，救援工作目前仍在持續當中，詳細情況仍待釐清。