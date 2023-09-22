吳克群22日出席電台活動，宣傳新專輯《今天很OK》。他7月初宣布與交往5年女友陳語安分手，被問及感情近況，今日低調表示，不願再多談感情相關的問題，更直言，他跟前任至今的互動都是很OK的，「但是多說了就會越來越複雜，我不喜歡這樣。」

以後都只發展地下情？他直回，會，未來不會想公開戀情，不想再被亂寫感情的事，「我覺得最理想狀態，就是不再回答感情的問題。」他近年來在兩岸工作滿檔，10月將要演出10場音樂節活動，中秋節將在大陸黃鶴樓演出，同時會趁空檔相約好友威廉等人一起烤肉慶祝，他身邊的好友幾乎都是成雙成對，剛恢單他表示，「我現在每一天都很OK，一個人很OK」，有認識新對象？他笑說，每天忙到沒有時間認識新朋友，每次在演出後台常碰到的都是男Rapper。

他近年來歷經拍攝電影票房失利、母親離世等，心情大受打擊，曾一度不知道如何療傷，如今走過低潮，他自信說：「《今天很OK》是我終於找到，讓自己跟很多人很OK的方式，專注在你愛的人、你愛的事就好了。」也豁達說，去年在《披荊斬棘2》節目比賽中壓力爆棚，卻也是得到最多收穫。

他過去在拍攝電影時，因焦慮導致左耳「突發性耳聾」，表示，受損的聽力是無法康復，樂觀說：「損失的聽力就是損失，沒關係，我還是可以做音樂。」更預告，明年將在台北舉辦大型演唱會。