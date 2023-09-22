謝金晶日前拍攝新歌MV。（豪記唱片提供)

謝金晶推出新專輯《搶頭香》，日前拍攝新歌MV，邀來康康大玩變裝秀，她當天連續換裝50次，化身上班女郎、嘻哈妹、魚干女等角色，時隔20年跨刀演出MV的康康，笑說，「為了謝金晶我也拚了一起玩變裝，整個晚上我都在換裝，就是要搶頭香。」

她在MV身穿東方女神戰袍造型，大秀性感長腿，表示為展現宮廟東方風格，事前四處找尋適合的造型服，原本想找豬哥亮的御用造型師毛毛，但毛毛剛好工作滿檔婉拒。

她在籌備拍MV時，某日赴墓園探望逝世父親豬哥亮，報告新專輯的進度與造型服的困難，隨後要搭公車去台北東區，豈料卻搭錯車坐到信義區，不久後在路上巧遇造型師毛毛，再度提出邀約，毛毛直說，有緣相遇，爽快答應接下訂製。

謝金晶開心說，煩惱多時的造型服終於得到解決，更感謝父親在冥冥之中的神指引，「早上才去祭拜，當晚就安排這個巧遇，讓我能及時的完美拍攝新歌MV，也期望新專輯能搶頭香的開紅盤。」