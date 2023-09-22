為鼓勵學生運動員放心訓練、勇敢追夢，羅東博愛醫院今天（22日）與宜蘭縣13校共同簽訂運動防護聯盟計畫，將擔綱選手們的專責運動防護醫院，跨團隊籌組專業醫療團隊、開闢醫療綠色通道，即時為校園選手診治與提供防護處方，作選手們最強後盾。

羅東博愛醫院表示，參與簽約聯盟的學校包含成功國小、公正國小、竹林國小、馬賽國小、順安國中、三星國中、冬山國中、羅東國中、文化國中、五結國中、蘇澳國中、南澳高中及羅東高工共13校。

今天13所學校代表與羅東博愛醫院院長王文斌、羅東博愛醫院副執行長盧進德共同啟動運動防護聯盟計畫。

院方表示，羅東博愛醫院在2020年成立運動健康中心，進入宜蘭縣各校園舉辦多場運動保健巡迴講座，去年起也開啟社區行動醫療講堂計畫，走訪校園、社區團體以及社會各個機構開講提倡運動防護。

院長王文斌表示，運動防護聯盟計畫除了建立專屬選手的醫療綠色通道、快速解決醫療問題，也將定期走入校園，化解校園關於運動防護保健、體能保養、營養補給的疑難雜症，讓這份守護的承諾更加具體，「希望不論是選手們、教練還是防護員，都不必客氣，隨時求助、解決問題，進而締造體壇佳績。」