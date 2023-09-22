華山幫與竹聯幫弘仁會多次衝突，今年4月把雙北當成「戰場」互開多次槍，新北地檢署日前偵結弘仁會部分，依槍砲彈藥、恐嚇等罪起訴主謀弘仁會中和組長「鯨魚」林京履等人。

案件移審新北地方法院法庭，承審法官裁定林京履續押，林不服聲請撤銷處分，否認教唆恐嚇，還稱「沒有對外說我是弘仁會中和組長」、「我跟弘仁會沒有關係」，僅坦承有指揮手下小弟進行面交詐騙一名彭姓被害人。但新北地院以林京履並未坦承起訴書所載全部犯罪事實，且有串供之虞，駁回林的聲請。

林京履被起訴後，案件移審新北地院，承審法官8月22日開庭審理，裁定林續押。林不服提出聲請撤銷處分，以他坦承大部分犯行、並抗議法官在原處分除禁止接見、通信外，還增加限制他「授受物件」權利，認為處分說明不完全。

合議庭審理後，認為裁定林京履收押禁見合乎比例原則，且林自稱「除了教唆恐嚇外，我其他都承認，包括組織及詐欺」，但他又說「我沒有對外說過我是弘仁會中和組組長，但別人會這樣講，並沒有弘仁會中和組，我跟弘仁會沒關係，也沒有任何接觸」，認定林京履是否涉犯檢方指控的教唆恐嚇等罪仍有疑慮，裁定續押禁見合理。

合議庭認為，林京履為坦承檢方指控的所有罪刑，且有串供之虞，串供又不僅以明示或直接聯繫為限，也可以暗示方式，無法排除林與其他共犯或證人透過「授受物件」的方式串供，因此認定原處分合理，駁回林的聲請。