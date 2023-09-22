俄羅斯黑海艦隊總部塞凡堡(Sevastopol,也稱塞瓦斯托波爾)再次遭到烏克蘭飛彈的打擊，據俄羅斯官方媒體的說法，此次打擊造成1名士兵死亡。但是網路影片則顯示，黑海艦隊大樓濃煙滾滾，甚至看的到內部火勢，損失情況與人員傷亡可能比俄官媒說的要嚴重。

哥倫比亞廣播公司CBS報導，俄羅斯任命的克里米亞地方首長拉茲沃扎耶夫(Mikhail Razvozhayev在電報頻道(Telegram)上表示：「敵人對艦隊總部發動了飛彈襲擊，造成失火與1名士兵死亡。目前滅火工作仍在繼續。根據初步信息，艦隊總部周圍的民用基礎設施沒有受損。街上的人們在擊中的當地也沒有受傷。」

HQ of Putin's Black Sea Fleet hit by 'storm shadow missiles'

他還警告可能還會有其他攻擊，要民眾儘可能避開塞凡堡市中心。不過他後來撤銷了這項警告。

#BREAKING – The HQ of the Black Sea Naval Fleet is currently still burning after a pinpoint operation has killed likely high-ranking members of the Naval Command in Sevastopol with a Ukrainian cruise missile. Seems that the Russians have lost control over Crimea. pic.twitter.com/KL4sZimkbs — FLASHINFODUPATRIOTE (@powerwil96) September 22, 2023

據俄羅斯塔斯社的說法「敵人發射了10枚風暴影巡弋飛彈，防空系統擊落了其中9枚，僅有1枚擊中。」 烏克蘭沒有證實他們這一次攻擊的巡弋飛彈數量。

過去一個月，烏克蘭成功擊毀克里米亞周圍的防空系統，隨後對軍事目標的打擊變得頻繁，準確與破壞程度都提高，甚至擊毀了乾船塢裡的2艘軍艦，分別是潛水艇與大型登陸艦。

塞凡堡一直是俄羅斯黑海艦隊總部所在地，也是克里米亞半島最大的城市之一，過去很長一段時間，俄羅斯以向烏克蘭租借使用，不過在2014年，莫斯科對克里米亞半島發動軍事侵略，非法吞併了全部半島，也包括塞凡堡。