台中市2家液蛋業者使用進口冷凍殺菌液蛋，產地卻標示台灣，至7月底才改回標示，遭疑涉嫌洗產地。業者喊冤，是依農業部指示標記「台灣」。農業部20日先說，雞蛋變成冷凍液蛋，屬於實質轉型，製造地可以標台灣，晚間又改口認錯。國民黨立委鄭麗文質疑，根據食藥署2020年底修訂新規，豬肉原產地以豬隻屠宰國為認定標準，是不是全標示成產地台灣才看不到美豬？食藥署開罰蛋商，但自己就是洗產地的始作俑者！

「農業部、食藥署，同門師兄弟！」鄭麗文今(22日)在臉書發文表示，農業部長拍拍屁股走人，進口蛋的爭議不只沒有釐清，更是沒有給國人一個交代，行政院長陳建仁到立法院專案報告，卻只講好的不講壞的？專案報告內容只有進口雞蛋帶給國人的，是不用面臨雞蛋短缺等利益？就問：短缺問題有解決嗎？沒有！絲毫不覺得讓國人面臨食安問題有什麼錯！「花大錢專案進口，再花大錢銷毀？花了一堆錢卻沒有一顆好蛋！」

鄭麗文提到，農業部被踢爆「指示廠商洗產地」，6月給的雞蛋調度專案標註樣張，原產地竟然寫台灣，一直到7月才通知改成「巴西」，進口蛋洗一洗就能變成台灣蛋，這樣的事情，大家有沒有覺得似曾相似？政府洗產地的事蹟已經不是第一次！台灣開放含萊克多巴胺美豬已經快三年，但是在今年6月的時候就被爆出，5月的時候消基會抽查通路289件含豬肉成分的相關食品，但是卻找不到任何一件標示美國產製的豬肉商品，質疑今年進口高達1204噸的美豬究竟去了哪裡？

「是不是全部都被標示成產地台灣，所以才看不到美國製的豬肉？」鄭麗文指出，食藥署卻狡辯說，美豬進口數量不多，僅佔台灣市面所有豬肉的0.4％，市佔率太低，當然難以在市場找到足跡。各販售通路皆有美豬冷凍肉品，用於加工食品、餐廳肉片，並無「洗產地」疑慮。

鄭麗文強調，但是根據食藥署109年12月31日修訂的《食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定問答集》第6點規定：1.豬肉及豬可食部位原料來源之原產地，以豬隻屠宰國為認定標準。2.如豬隻在A國飼養後，在B國進行宰殺，最後外銷至我國，其豬肉原產地B國；如果豬隻於A或B飼養，在我國進行宰殺，其豬肉原產地為台灣。「簡單來說，只要來自國外的豬隻是來到台灣進行宰殺，那麼豬肉產地就會被標示為台灣！」

「驚不驚喜？意不意外？開罰洗選蛋商的食藥署就是洗產地的始作俑者！這還不是洗產地嗎？」鄭麗文直言，食藥署大開後門，讓美國豬肉搖身一變成台灣豬肉，都已經有這樣的案例，也難怪農業部上演一樣的劇本，讓雞蛋產地變成台灣，「按照這樣的劇情，下次要換什麼被洗產地？」