德國政府消息人士指稱，德國計劃正考慮禁用華為、中興製造的部份設備，並從2026年起將其排除在核心5G網絡之外。中國官方對此表示，限制使用中國零件違反公平競爭原則，中方絕不會袖手旁觀。

據香港《經濟日報》引述中國駐德國大使館發言人回應稱，如果德方在未能證明中國企業產品構成安全威脅的情況下，限制使用中國零部件，是違反公平競爭原則，也會損害中國企業和德國自身，中方不會袖手旁觀。發言人強調，華為和中興通訊多年來都按照德國法律在當地營運。

中共外交部發言人毛寧昨日在答覆媒體詢問時表示，中方一貫反對任何國家將經貿科技問題政治化，各國都應為各國的企業提供一個公平非歧視、透明的營商環境。

報導說，華為早前批評有關做法是將網路安全純粹政治化，將對德國的數位化轉型產生負面影響，抑制創新，並大幅增加網絡營運商的建設和營運成本。

《路透》稍早前曾報導說，德國內政部計劃要求當地電訊商在2026年前於5G網絡中移除華為、中興製造的零部件，包括已經安裝的零部件。內政部亦要求營運商在2026年10月前，把無線電存取網絡（RAN）和傳輸網絡中的中國組件比例，降至不超過25%，在敏感區域例如柏林，更應完全禁止，預料華為和中興通訊將受到這項計劃影響。

報導表示，德國內政部將會下周的內閣會議上提出有關計劃，並會強調德國早前出台的首份對華戰略中，提出減少對華風險的必要性，包括電話網絡等關鍵基礎設施。

有電信諮詢公司發布調查數據顯示，華為的零部件目前佔德國5G無線接入網路的比例為59%。