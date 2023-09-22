今（22）日各地天氣炎熱，多處飆出36度高溫，午後雷陣雨則在中南部山區較明顯，晚間水氣增多後，大台北及東半部降雨機率提高，可能會有零星降雨，尤其基隆北海岸及宜蘭地區恐有較大雨勢；明天（23日）桃園以南地區大致為晴到多雲的天氣，除了溫度偏高外，中午時紫外線也偏強，提醒民眾外出提前做好防曬準備。

中央氣象署最新資訊顯示，明天（23日）補班日，迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫陣雨，桃園以南地區雖大致呈現晴到多雲的好天氣，但午後中南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨；氣溫部分，各地溫度約在34度左右，不過北部山區及南部近山區高溫恐飆上36度，加上中午紫外線偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分。

未來2周天氣以東北風為主，不過低壓帶接近時仍會造成天氣不穩定。（圖／中央氣象署）

周日至下周二（24日至26日）雖然同樣吹東北風，不過水氣稍微減少，除迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫雨外，其他地區天氣都不錯；下周三至下周五（27日至29日）水氣增加，迎風面降雨區域擴大，中南部午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署提醒，雖然接下來的天氣主要受東北風影響，但低壓帶接近時，各地天氣仍不穩定，且未來2周南海及菲律賓東方海面熱帶擾動較活躍，屆時是否會形成熱帶系統，氣象署會將持續觀察。