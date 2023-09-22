從女團Sweety出道的曾之喬（喬喬），拍攝《紫禁之巔》、《愛上巧克力》、《無神之地不下雨》等多部電視劇，被不少粉絲視為女神，她與辰亦儒結婚3年感情甜蜜，外型亮眼的她身材高挑纖細，時常在IG和粉絲分享生活；近日她出國工作，曬出一組深V禮服美照，深藏不露的好身材讓粉絲驚呼連連。

曾之喬今日於社群平台曬出一組希臘拍攝的美照，激動驚呼「這也太閃亮了吧」，她身後是希臘的帕德嫩神廟，只見曾之喬穿著白色深V亮片禮服，領口露出大片白嫩酥胸，搭配知名景點簡直美得不可思議。貼文一出立刻吸引2.9萬人按讚，女星程予希誇「美好旅程」，火辣美照讓網友們表示：「希望能多點這種養眼照」、「幹什麼幹什麼」、「這幾天看妳的限時！真的很漂亮，我都想去了」、「希臘女神喬，不論怎麼看都零死角，太漂亮啦~」、「我覺得不用吃葉黃素了太補！」、「真的超級美而且感覺好chill～」、「哎唷喂呀這麼辣」、「絕！美！」

曾之喬PO出美照拍攝前的花絮。（圖／chiaochiaotzeng Instagram）

而曾之喬也放出一段拍攝前的影片，只見她裡面穿著禮服，外面卻套了一件綠色長袖襯衫，腳下是人字拖，她記錄當時狀況「好高呀……好累……好熱呀」，也開玩笑「不要看我沒有喔……等一下你們就知道了！」畫面外的友人則不斷鼓勵，希望她早點走到景點前，除此之外曾之喬還體驗了坐船參加晚宴的行程。