噶瑪蘭（Kavalan）威士忌向來是國際酒評大賽的常勝軍，近日在英國倫敦國際烈酒競賽（International Spirits Challenge，簡稱ISC）中，噶瑪蘭威士忌酒廠再度榮獲「世界產區年度最佳蒸餾酒廠冠軍(World Whisky Producer of The Year Trophy)」與年度酒廠遊客中心冠軍（Best Distillery Visitor Center）。

金車噶瑪蘭已連續11年在ISC大放異彩，今年同樣不例外，再奪兩個冠軍獎盃，評審更特別點評酒廠規劃完善，極富教育性與多樣化體驗，包含可DIY實驗調酒的「威士忌實驗室WHISKY LAB」，以及融合品酒室、威士忌實驗室與花園酒吧的複合式空間「KAVALAN GARDEN HALL噶瑪蘭花園廳」。

此外，「噶瑪蘭經典獨奏白蘭地桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」、「金車頂極指揮單一麥芽威士忌」、「噶瑪蘭山川首席雪莉風味桶單一麥芽威士忌」及「噶瑪蘭珍選NO.1單一麥芽威士忌」4支酒款，也抱回金牌殊榮，給予高度肯定。

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