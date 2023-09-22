郭子乾主持的《鄉民大學問》開播短短1個多月，6集播出點閱率總計已達112.6萬人次，節目不僅有政治人物與政治評論員參與，最特別的是找來許多對政治有興趣的大學生加入討論陣容，令人耳目一新。其中，班長白白與Chris更是被網友封為新一代鄉民女神，看個節目都感覺戀愛了。

台大政治系的白白其實是政治小白，對媒體的興趣比對政治還高，她說：「因為家裡人都從商，因此在選填科系時刻意把商學院都刪掉，沒想到就進了政治系。」

因緣際會下加入《鄉民大學問》，白白自爆在節目上看起來很正經，其實真實個性偏向搞笑型，還被朋友形容有點ㄎ一ㄤ。小時候因為太愛講話被媽媽丟去學相聲，只為了她回家以後少講點話免得太吵。

東吳政治系的Chris則是因為身為網紅VW的好朋友，進而被節目組發現邀請來當任大學生嘉賓。跟白白不同，Chris則是從小就對政治十分感興趣，她說從小就會在家裡跟著爸媽一起看政論節目，雖說對政治充滿濃厚興趣，但Chris認為政治口水太多，未來也沒打算踏入政壇。

白白與Chris亮麗的表現加上聰明機智的提問，受到許多網友熱愛，被封為新一代鄉民女神，不僅有顏值更有腦袋，敲碗要求節目製作單位公布2人IG。不過製作單位語帶保留，表示主頻道訂閱超越50萬人，會考慮公布2人社群帳號。