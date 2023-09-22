進口雞蛋爭議續燒，進口液蛋難溯源成隱憂。國民黨立委謝衣鳯今在立院進一步質詢，2025年開放紐西蘭鮮乳進口，是否有辦法溯源？雖農業部代理部長陳駿季稱，有相關技術可協助辨別產地，但衛福部長薛瑞元坦言，鮮乳因成分相同，目前技術恐難以區別產地。

陳駿季面對謝衣鳯質詢時說，目前國內雞蛋的生產量已回到正常水準，也把進口量放到最低，每個月最高可到4千多萬顆。至於是否還會有缺蛋危機，陳駿季則稱目前穩定，但冬天還會有禽流感風險，可能還有一次風險。

謝衣鳯追問，本土雞農恐因不想面對高風險而不願養雞，陳則說已提撥4億做雞舍改善，目前也讓蛋量維持一定調度，這是為何即便國內生產量夠還是要進口，就是要預防冬天有風險，帶來缺口。

此外，謝衣鳯進一步質疑，我國2025年開放紐西蘭鮮乳零關稅進口，但國產鮮乳要占九成，如今液態蛋無法溯源，未來液態乳又該如何溯源？

陳駿季回應，正在建立相關檢測技術，防止不當混用的情形出現。他提及，過去很多人用越南茶、大陸茶混充產地，但都可以區別，現在靠技術應能檢測紐西蘭鮮乳。

不過薛瑞元坦言，因為鮮乳成分一樣，所以就目前技術，鮮乳恐無法區別溯源。