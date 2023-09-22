加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」22日驚傳爆炸，目前確定已造成1消防員施寶祥不幸殉職，4消防員受困狀況不明，另外有82人受傷送醫。根據警消形容，在第二次爆炸時，現場冒出火球殘骸四濺，哀號聲不斷，景象猶如突然遭到正在轟炸後的戰場，極度駭人。

屏東縣消防局長徐美雪表示，一位現場充斥著大量烷氣及天然氣，弟兄一射水救引發大爆炸，完全在一瞬間發生，目前正極力搶救其餘受困人員。

屏東高爾夫工廠爆炸1死81人傷 ，如「轟炸後戰場」殘骸四散。(林和生翻攝)

屏東高爾夫工廠爆炸1死81人傷 ，如「轟炸後戰場」殘骸四散，大量傷患送醫。(林和生翻攝)

據了解，這家生產高爾夫球設備的工廠，製造高爾夫球的球心是由合成橡膠和關鍵添加物混合製成，其內部橡膠含量高於99%，有些關鍵添加物會與水產生強烈反應，甚至發生爆炸，這次火警才不斷傳出爆炸。

據悉，這起爆炸威力驚人，有消防員進火場搶救時，因遇閃燃爆炸，導致被東西壓著而受困，目前已救出2消防員，但有1人呈現ocha狀態，稍早確定不治，另還有4消防員受困中，而目前送醫人數82人。

屏東高爾夫工廠爆炸1死81人傷 ，如「轟炸後戰場」殘骸四散。(林和生翻攝)

救災警消表示，起火地點位在屏東市經建路38號，是科技產業園區一間工廠倉庫，由於火勢持續悶燒，就連10公里外都能聽見爆炸聲，至少有20人因此受傷，目前仍有數人受困等待救援。