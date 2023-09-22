進口雞蛋爭議續燒，更爆出進口液蛋產地標為國產，引發食安疑慮，多個地方政府已禁止校園營養午餐使用液蛋。至於是否要由中央規定營養午餐進用液蛋，行政院長陳建仁今於立院備詢時表態不支持，並批這樣的做法是「矯枉過正」。

國民黨立委楊瓊瓔質詢時提到，因現在進口雞蛋流向未明，她支持台北市、新北市、台中市、桃園市等地禁止營養午餐使用液蛋，陳建仁是否也會支持？

陳建仁回應，他不會支持這樣的做法，因為這是無限上綱、矯枉過正。他也強調，目前台灣市場幾乎都是安全的國產蛋，用國產蛋做的液蛋都可使用，不必矯枉過正。