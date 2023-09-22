進口蛋爭議營養午餐禁用液蛋？ 陳建仁批：矯枉過正 21:552023/09/22 中時 李奇叡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立委楊瓊瓔質詢時提到，因現在進口雞蛋流向未明，她支持台北市、新北市、台中市、桃園市等地禁止營養午餐使用液蛋，陳建仁是否也會支持？（摘自立院直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 進口雞蛋爭議續燒，更爆出進口液蛋產地標為國產，引發食安疑慮，多個地方政府已禁止校園營養午餐使用液蛋。至於是否要由中央規定營養午餐進用液蛋，行政院長陳建仁今於立院備詢時表態不支持，並批這樣的做法是「矯枉過正」。 國民黨立委楊瓊瓔質詢時提到，因現在進口雞蛋流向未明，她支持台北市、新北市、台中市、桃園市等地禁止營養午餐使用液蛋，陳建仁是否也會支持？ 陳建仁回應，他不會支持這樣的做法，因為這是無限上綱、矯枉過正。他也強調，目前台灣市場幾乎都是安全的國產蛋，用國產蛋做的液蛋都可使用，不必矯枉過正。 #液蛋 #營養午餐 #矯枉過正 #陳建仁 #不支持 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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