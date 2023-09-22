屏東加工出口區22日傍晚驚傳爆炸聲響，由於現場火勢過大，首批進入火場搶救的消防員已全退出換氣瓶，而受困的消防員則在剛剛被救出送醫，呈現ocha狀態，還有5消防員受困中。（林和生攝）

加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」22日驚傳爆炸，目前確定已造成1消防員死亡，殉職消防員是30歲施寶祥，而送醫人數也增至82人，目前火勢尚未撲滅、傷亡人數持續增加。據了解， 屏東縣消防局長徐美雪表示，一位現場充斥著大量烷氣及天然氣，弟兄一射水救引發大爆炸，完全在一瞬間發生，目前正極力搶救。殉職的弟兄全身焦黑面目全非無法分辨身分。

據了解，這家生產高爾夫球設備的工廠，製造高爾夫球的球心是由合成橡膠和關鍵添加物混合製成，其內部橡膠含量高於99%，有些關鍵添加物會與水產生強烈反應，甚至發生爆炸，這次火警才不斷傳出爆炸。

據悉，這起爆炸威力驚人，有消防員進火場搶救時，因遇閃燃爆炸，導致被東西壓著而受困，目前已救出2消防員，但有1人呈現ocha狀態，稍早確定不治，另還有4消防員受困中，而目前送醫人數有82人，分別有16人送屏基，26人送屏榮，13人送保建，15人送部屏，1人送高雄長庚，3人送高雄軍醫院。

寶建醫院指出，寶建共收治15位病患，而殉職的消防員因面目全非，無法確認身分，但有在他的衣服中找到一張洗衣單，姓氏為賴。