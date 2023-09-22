據逃出的員工描述，當時爆炸威力有如氣爆，現場玻璃噴飛，正在廠區上班的4、500人一陣驚慌，他逃到大門還是被割傷。（洪靖宜攝）

屏東加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，目前傳出1消防員殉職、3消防員受困，以及至少7、8名員工受困，已有82人送醫，據逃出的員工描述，當時爆炸威力有如氣爆，現場玻璃噴飛，正在廠區上班的人員一陣驚慌，他逃到大門還是被割傷。

成功逃離現場的40歲戴姓作業員指出，案發當時，他先在廠區看到冒煙，隨後警鈴聲大響，大家聽到後嚇得趕緊往外跑，但隨即就冒出大火，消防員到場後沒多久就爆炸了，爆炸的威力有如氣爆，威力非常大，現場玻璃噴飛，連他逃到大門也被噴飛的玻璃割傷。

他說，他不是爆炸廠區的作業員，但他也遭受波及，當時正是早班人員的上班時間，而廠區員工約有4、500人，但當時上班的人數不確定有幾人。

此外，寶建醫院指出，寶建共收治15位病患，而殉職的消防員因面目全非，無法確認身分，但有在他的衣服中找到一張洗衣單，姓氏為賴。