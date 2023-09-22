警察局長張樹德（左）頒發感謝狀予基隆扶輪社社長邱禮儀（右）。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

國際扶輪3490地區之基隆扶輪社於21日下午，由社長邱禮儀代表，於基隆市警察局進行「公眾用自動體外心臟電擊去顫器」（簡稱AED）捐贈儀式，並在基隆市長謝國樑見證下，由局長張樹德接受捐贈。謝表示，警察服務民眾24小時不停歇且經常面臨緊急狀況，搶救人命更是分秒必爭，感謝基隆扶輪社熱心捐贈AED，加強守護員警及基隆市民生命安全。

基隆扶輪社創立於民國41年，為基隆市在地社團，以增進職業交流及提供社會服務為宗旨，熱心公益，體認警察維護轄區治安、守護民眾生命財產安全的犧牲奉獻，爰捐贈4套AED，將分配至基隆市警察局所轄外勤單位，便於員警或民眾有突發事故緊急急救時使用。

衛生福利部於2023年5月10日修法公布將警察機關各分局、分駐所、派出所納入緊急醫療網處所，需於駐地裝設AED，在地社團基隆扶輪社充分展現與警方之間的緊密合作，有助於建立更安全更和諧的社區，完善緊急醫療網，共同守護民眾生命安全。

捐贈儀式中，邱社長表示，基隆扶輪社身為在地社團，成立已滿70餘年，對於基隆人民各項重大公益事項，皆不遺餘力、全力以赴，儀式過後亦由AED廠商思傑夢想有限公司示範教學AED器材使用流程，並由邱社長及局長親自練習操作，過程圓滿順利，在場成員皆受益良多。

警察局長張樹德表示，感謝基隆扶輪社熱心公益之義舉，捐贈基隆市警察局4套AED以備不時之需，也期能在必要時發揮救護，提供最迫切的急救服務，同時亦期許凝聚各界良善力量，讓更多人參與社會公益，建立善之循環。