民黨總統參選人侯友宜於今(22)日凌晨結束訪美行程抵台，此行除會見美方官員、紐約市長外，侯友宜在「南非武官狹持事件」中救出的小嬰兒、今年26歲的查克(Zach)也在僑宴驚喜現身。媒體人謝寒冰表示，原本對於侯訪美沒多大期待，但後來看到侯的表現是出乎意料的好，而之所以可以給侯友宜出訪行程很好的評價，就是因為綠營開始攻擊侯友宜，證明侯有得分、打到綠營的痛點。

謝寒冰今在政論節目《大新聞大爆卦》談到侯友宜與南非武官的養子查克時也很感慨，當時侯從官邸將嬰兒抱出時，他就在現場，如今26年過去了。

對於侯友宜訪美，謝寒冰坦言原本是「沒有抱任何期待」，因為侯的口才不是特別好、國際觀也不是非常強，過去畢竟也不是從事這方面工作，行禮如儀、不要失分就好；但現在來看，必須要說侯此行表現還不錯、出乎意料之外，可惜國內新聞都在討論進口蛋。

謝寒冰也提到，侯友宜是在今日凌晨4點抵達台灣，不管是民眾主動或是國民黨安排，但現場竟然有1千多人去接機，國民黨也是展現出組織的力量，這在選戰後期會越來越重要。

謝寒冰表示，侯友宜此次見到多位參眾議員、到AIT總部與理事主席羅森伯格見面，還見到紐約市長亞當斯，規格一定是比副總統賴清德、民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘訪美時還要強很多，但並不是侯友宜個人強，「是國民黨很強，國民黨在美國的實力真的是有目共睹」，包括美國智庫學者葛萊儀稱讚侯，也是因為國民黨的團隊真的很用心。

對於稱讚侯友宜訪美的表現不錯，謝寒冰也舉出證據，「民進黨開始打了！」包括稱侯的政見照抄賴清德、蔡英文，批評侯友宜失言、三民主義講成民有民治民享，連侯友宜會見南非武官養子也被攻擊說侯不會講英文，都是安排好的。謝也一一點出，但侯的政見根本與綠營不一樣，失言也只是將墨西哥人誤認是原住民，民進黨談的三民主義更是被憲法直接打臉。

謝寒冰直言，侯與武官養子見面本來就是安排好的，但侯友宜就是能安排到本人來見面力挺，而且侯本就有參與整起挾持事件，為甚麼不能善加利用，這也是國際難得一見的重大事件，如果綠營不滿也可以去找一個賴清德26年前救過的小嬰兒。

謝寒冰指出，綠營本來是打算冷處理侯友宜訪美，也不想多談進口蛋爭議，把重心全都放在新竹市長高虹安身上，但後來之所以開始批評侯友宜，就是因為被侯打到痛點、看到侯友宜得分。