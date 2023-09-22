南韓一名35歲女子今年3月下班搭乘電車時突然暴怒，甚至取出生魚片刀狂砍乘客，導致3人受傷，原因是她聽見有人喊她「大嬸」，傷者包括一名60多歲婦人。法院考量她有類似前科且在緩刑期間再犯，周五（21日）一審遭到重判8年有期徒刑。

綜合韓聯社、《東亞日報》等韓媒報導，因傷害等罪嫌遭到拘留的35歲金女，周五由首爾中央地方法院判處8年有期徒刑。

此案發生於今年3月3日傍晚5時44分。金女搭乘駛往京畿道龍仁市竹田站方向行駛的列車，在車廂內聽見有人叫她「大嬸」、要她降低手機音量。她瞬間暴怒，取出身上的生魚片刀砍向3名乘客，其中一名60多歲婦人腿部受傷，另有1男1女臉部受傷。金女犯案後被其他人制止，並由到場的竹田站人員逮捕。傷者送醫後均無生命危險。

今年3月持刀在電車車廂砍傷其他乘客的35歲女子，21日遭法院判刑8年。

金女在犯案前一天買了2把菜刀、1把生魚片刀、1把美工刀，這些刀具已遭沒收。她接受偵訊時坦承，隨身帶刀的理由是「如果有人搬弄是非時可以拿出來用」，這點讓法官認為屬於策畫犯罪，而且她的確毫不猶豫傷了人，手段凶狠，情節重大。

法院指出，金女曾因類似前科，卻在緩刑期間揮刀砍人，比起反省自身行為，被告自覺委屈，再犯風險很大。不過，金女長期患有精神疾病，影響了犯罪行為，這點也列入量刑考慮因素。

金女今年4月首度出庭被問及「哪個環節覺得冤枉」時表示，「那個阿姨要我把聲音調小一點，我說『我不是阿姨』，對方又回了幾句，我就拿出了生魚片刀使用」。她甚至坦言「對那個阿姨很不爽，也怕別人制止我」，並自稱與男性乘客吵了起來，「那個大叔想打我」。

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